Colombia: la UE adelanta una misión de monitoreo electoral en Colombia

José Antonio de Gabriel, jefe adjunto de la Misión, aseguró que este primer grupo está integrado por miembros de la Unión Europea, además de Suiza y Noruega, quienes estarán tanto en ciudades capitales como en pequeñas poblaciones de todo el país.

"Nuestros observadores se reunirán, entre otros, con candidatos de todas las fuerzas políticas, con la administración electoral y con los ciudadanos. Sus informes serán un componente importante de nuestras conclusiones", explicó De Gabriel.

Previo a los comicios, MOE UE reforzará el equipo de observadores con 46 personas, quienes estarán en esa labor por un corto y puntual periodo. A ellos se sumará una delegación de diputados del Parlamento Europeo y observadores de las embajadas de los Estados miembros de la Unión Europea, de manera que serán en total más de 120 observadores quienes estarán en varios puestos de votación del país.

La MOE UE recordó que fue invitada para ejercer veeduría electoral por parte de las autoridades electorales colombianas y sostuvo que su labor se funda en "los principios de independencia, imparcialidad y no injerencia". (ANSA).