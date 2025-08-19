Colombia: La UE apoya elecciones juveniles en Colombia

“Es muy importante que el próximo 19 de octubre salgan a votar de forma masiva para elegir a sus voceros y sabemos que la Registraduría viene haciendo un esfuerzo muy grande en la difusión para que se conozcan estas elecciones y para acercar el voto juvenil a las urnas en los territorios”, destacó el embajador de la Unión Europea en Colombia, Gilles Bertrand.

Los Consejos de Juventud son parte del proceso de participación ciudadana local que busca que los jóvenes desde muy temprano se comprometan con los temas electorales y aprendan a elegir y ser elegidos. El papel de estos Consejos es el de ser interlocutores regionales ante las autoridades sobre los intereses y políticas juveniles a nivel municipal y local.

Las votaciones se llevarán a cabo el 19 de octubre, solo pueden elegir jóvenes entre los 14 y los 28 años, se realizan en los 1099 municipios que tiene el país. Se eligen 17 delegados en municipios con poblaciones superiores a 100.001 habitantes, 13 en lugares entre los 20.000 y los 100.000 habitantes y siete en zonas con menos de 20.000 habitantes.

“Los Consejos de Juventud como mecanismo para dar participación a través del voto a los jóvenes es una iniciativa que solo existe en Colombia. Hay que seguir trabajando para que en el futuro las leyes les den muchas más herramientas y capacidades a los jóvenes para incidir en las decisiones de sus territorios”, destacó el registrador nacional, Hernán Penagos.

