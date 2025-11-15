Colombia lanza operación de recompra de bonos globales por más de US$4.000 millones

BOGOTÁ, 14 nov (Reuters) - Colombia lanzó una operación para recomprar bonos globales por más de US$4.000 millones, informó el viernes el Ministerio de Hacienda.

La operación estará enfocada en recoger bonos en dólares con cupones superiores al 7%, para disminuir el pago de intereses de cara a la vigencia fiscal del próximo año, precisó un comunicado.

Además, la recompra es una "medida estratégica para reducir el costo de la deuda y mejorar la liquidez en los distintos puntos de la nueva curva de rendimientos en euros", explicó el director de Crédito Público, Javier Cuéllar, citado en el documento.

El Gobierno colombiano ha estado enfocado este año en operaciones de manejo de deuda interna y externa, que incluyen canjes y recompras, en busca de disminuir el costo del pago de intereses de su endeudamiento en medio del deterioro de sus finanzas públicas.

En septiembre el país sudamericano emitió bonos denominados en euros, con vencimiento en 2028, 2032 y 2036, por un total de 4.100 millones de euros, en la primera emisión de bonos denominados en esa moneda desde 2016 y la operación más grande de ese tipo en la historia de LA NACION.

Colombia suspendió por tres años una regla fiscal y elevó su meta de déficit a un 7,1% del PIB para el 2025, lo que llevó a las agencias Moody´s y S&P a rebajar la calificación crediticia del país.

(Reporte de Nelson Bocanegra)