Colombia lanza proyecto para Escudo Antidrones con inversión de US$ 1.681,4 millones

BOGOTÁ, 16 ene (Reuters) - Colombia lanzó el viernes un proyecto para instalar un Escudo Nacional Antidrones, con una inversión de 6,2 billones de pesos (US$ 1.681,4 millones), para proteger a la población civil y a las Fuerzas Armadas de ataques con vehículos aéreos no tripulados de grupos armados ilegales, informó el ministro de Defensa.

El país sudamericano, de 50 millones de habitantes, enfrenta desde hace seis décadas un conflicto armado asimétrico que ha dejado más de 450.000 muertos, en el que las Fuerzas Militares y la Policía Nacional enfrentan a guerrillas izquierdistas, a bandas criminales conformadas por antiguos paramilitares de derecha y a cárteles del narcotráfico.

"Colombia inicia una de las estrategias más audaces e innovadoras para nuestra seguridad y defensa nacional. Desarrollaremos el proyecto Escudo Nacional Antidrones, valorado en 6,2 billones de pesos", dijo en una declaración grabada en un video el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. (Luis Jaime Acosta)