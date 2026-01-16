Colombia lanza proyecto para Escudo Antidrones por US$ 1.681,4 millones

Por Luis Jaime Acosta

BOGOTÁ, 16 ene (Reuters) - Colombia lanzó el viernes un proyecto para instalar un Escudo Nacional Antidrones, con una inversión de 6,2 billones de pesos (1.681,4 millones de US$), para proteger a la población civil y a las Fuerzas Armadas de ataques con vehículos aéreos no tripulados de grupos armados ilegales, informó el ministro de Defensa.

El país sudamericano, de 50 millones de habitantes, enfrenta desde hace seis décadas un conflicto armado asimétrico que ha dejado más de 450.000 muertos, en el que las Fuerzas Militares y la Policía Nacional enfrentan a guerrillas izquierdistas, a bandas criminales conformadas por antiguos paramilitares de derecha y a cárteles del narcotráfico.

"Colombia inicia una de las estrategias más audaces e innovadoras para nuestra seguridad y defensa nacional. Desarrollaremos el proyecto Escudo Nacional Antidrones, valorado en 6,2 billones de pesos", dijo en una declaración grabada en un video el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

El funcionario precisó que, para la primera fase del proyecto, el Gobierno del presidente Gustavo Petro aprobó un presupuesto de 1 billón de pesos (271,1 millones de US$).

Sánchez aseguró que Colombia buscará la contratación directa con los fabricantes, con el acompañamiento de los gobiernos de los países sede de las empresas a las que se les adquieran los equipos.

Una primera reunión con países y empresas interesadas en el proyecto se realizó el viernes en Bogotá, aunque no se revelaron detalles adicionales.

"Con esta iniciativa se pretende garantizar el control del espacio aéreo y evitar la pérdida de vidas humanas", afirmó el ministro de Defensa.

Entre 2024 y 2025 se registraron en Colombia 264 ataques con drones cargados con explosivos atribuidos a las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y a las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), principalmente en zonas selváticas y montañosas dedicadas a la producción de hoja de coca, la materia prima de la cocaína.

Los ataques con drones en esos años dejaron 15 militares muertos y 153 heridos, según estadísticas oficiales.

En noviembre, Colombia firmó un acuerdo por 3.100 millones de euros con la empresa sueca Saab para la compra de 17 aviones Gripen E/F y reemplazar la vieja flota de aviones israelíes Kfir adquiridos en la década de 1980.

(1 US$ = 3.687,32 pesos colombianos)

(Luis Jaime Acosta)