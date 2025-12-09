Colombia.- Las personas de origen colombiano superan a Ecuador como la segunda comunidad migrante más numerosa de Navarra

PAMPLONA, 9 Dic. 2025 (Europa Press) - Colombia ha desbancado a Ecuador como país de origen de la segunda comunidad de migrantes más importante en Navarra al sumar a 17.345 personas procedentes de este país sudamericano frente a las 16.654 cuyo origen es Ecuador, el segundo país hasta el año pasado, según los datos oficiales y definitivos del censo de población publicado recientemente por el Instituto Nacional de Estadística con cifras a 1 de enero de 2025. Marruecos continúa, un año más, siendo la procedencia más numerosa en Navarra con 22.440 personas.

Las 135.668 personas de origen migrante suponen el 19,83% de los 683.854 habitantes de la Comunidad foral y un aumento de 7.535 personas frente a las 128.133 del 1 de enero de 2024, es decir un 5,88% más. No obstante, y sin que los datos todavía sean oficiales, los datos de la Estadística Continúa de la Población cifraban, a 1 de octubre de 2025, la población de origen migrante en 141.094 personas, es decir, el 20,49% de los 688.372 habitantes de la Comunidad foral en la citada fecha.

Tras Marruecos, Colombia y Ecuador se sitúa Perú en cuarto lugar, con 7.858 personas, mientras que Rumania (6.183) y Bulgaria (4.917) ostentan el quinto y sexto lugar si bien, como viene sucediendo desde hace varios años, estos dos países de Europa del Este continúan descendiendo en número de migrantes tras la progresiva estabilización económica de sus países.

Otros tres países del ámbito latinoamericano -Venezuela (4.614), Bolivia (4.374) y República Dominicana (4.022)- se sitúan en el séptimo, octavo y noveno lugar respectivamente mientras que Argelia salta hasta el décimo lugar con 3.423 personas afincadas en Navarra con este origen y que sufre un importante incremento en el último año.

De entre los 30 países de origen más importantes entre las comunidades migrantes de la Comunidad foral, 14 son naciones del ámbito latinoamericano, nueve son países europeos, dos son naciones magrebís, otras dos pertenecen a África subsahariana (Senegal y Nigeria), otras dos son asiáticas (China y Pakistán) y una a América del Norte (EEUU).

Por zonas geográficas, el volumen mayor de población de origen migrante es la procedente de países latinoamericanos con 72.975 personas, lo que representa el 53,78% del total de migrantes afincados en Navarra. Les siguen los procedentes de África, la inmensa mayoría procedentes del Magreb, con el 23,31% del total, seguidos de loa países de la UE (14,15%), resto de Europa (4,90%), Asia (3,18%), América del Norte (0,62%) y Oceanía (0,10%), según ha informado el Gobierno foral.