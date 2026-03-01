Colombia: Las votaciones colombianas en el extranjero inician este lunes

Las urnas estarán abiertas en un total de 253 puestos de votación de 67 países hasta el próximo 8 de marzo, que será el día de las elecciones en Colombia.

La autoridad electoral señaló que están habilitados para votar en el exterior 1. 250. 846 colombianos, de las cuales 683. 287 son mujeres y 567. 559 son hombres.

Para la jornada serán habilitadas 1387 mesas de votación a lo largo de la semana y se elevarán a 1945 el próximo domingo.

Los colombianos en el exterior podrán votar por Senado y escoger al representante a la Cámara (diputados) en el extranjero, además de elegir al candidato de su predilección en las internas presidenciales de la derecha, centro y progresismo.

