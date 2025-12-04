Colombia.- Liberadas en Colombia 28 personas, incluidas cinco mujeres menores de edad, por el ELN
Colombia.- Liberadas en Colombia 28 personas, incluidas cinco mujeres menores de edad, por el ELN
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 4 de diciembre de 2025 (Europa Press) -
La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha puesto en libertad a 28 personas, incluidas cinco mujeres menores de edad, que tenía bajo su custodia, ha anunciado este miércoles la Defensoría del Pueblo de Colombia.
"Acompañamos la liberación de 28 personas que estaban secuestradas por el ELN y que fueron entregadas a la Comisión Humanitaria para la Región del Catatumbo, integrada por la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica y la Misión de la ONU en Colombia", ha señalado a través de su cuenta de la red social X, sobre un proceso en el que han participado asimismo las familias de los rehenes y autoridades locales.
El grupo de rehenes ahora puestos en libertad lo componen 17 hombres y once mujeres, "entre ellas cinco menores de edad", y todos afirman encontrarse "en buen estado de salud" a excepción de uno "que presenta dolencias por una herida en su cuerpo", ha precisado.
El organismo ha reiterado su llamamiento "a avanzar en más acciones de desescalamiento del conflicto armado y la violencia" y en este sentido, su directora, Iris Martín, ha expresado que "esperamos más liberaciones". "La guerra está mal. La vida y la libertad están bien", ha zanjado en la misma plataforma.
Otras noticias de Derechos Humanos
- 1
Desalojan de Once a la empresa concesionaria de la estación, que pertenece a Néstor Otero, el “Zar de Retiro”
- 2
De la chicana de Grabois a las provocaciones de Lemoine: los momentos más bizarros de la jura en Diputados
- 3
Cayó Cachorra, la “viuda negra” que mató al hombre que se había enamorado de ella
- 4
Diputados: los comentarios fuera de lugar que se escucharon de un micrófono abierto durante la jura de los legisladores electos