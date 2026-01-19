Colombia: liberan a cinco policías secuestrados por el ELN

Los uniformados fueron retenidos cuando viajaban vestidos de civil en un vehículo de servicio público en el sector La Llana, en la vía entre los municipios Tibú y Cúcuta, y la acción fue justificada por el ELN por el supuesto apoyo de la fuerza pública a las disidencias de las FARC, con las que mantienen una confrontación armada desde el año pasado.

El retorno a la libertad de los policías se produjo luego de las gestiones humanitarias adelantadas por la Defensoría del Pueblo, la Iglesia católica y la Misión de Verificación de las Naciones Unidas.

"Un alivio esta liberación. Para ellos, para sus familias.

Insistimos en la liberación de decenas de personas que continúan secuestradas por el ELN, en Norte de Santander, en Arauca y en otras partes del país", expresó la defensora del Pueblo, Iris Marín. (ANSA).