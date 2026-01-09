Colombia: lista Misión de Observación Electoral de la UE

Así lo confirmó este viernes el registrador nacional, Hernán Penagos, quien señaló que la Misión europea estará compuesta por más de cien personas, quienes llegarán al país con meses de anticipación a las elecciones, contrario a años anteriores que arribaban un par de semanas antes.

La Misión llega al país luego de que se suscribió el pasado 18 de diciembre un acuerdo administrativo de la Delegación de la Unión Europea con la Registraduría, el ente encargado de realizar los comicios, la Cancillería y el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Penagos advirtió que esta no será la única misión electoral que estará en el país en las elecciones, dado que hay acuerdos pactados con la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore) y la OEA, mientras que está por concretarse la presencia del Centro Carter.

"Anunció desde ya la llegada de OEA, la Uniore, que es la unión de organismos electorales de Latinoamérica, también lo confirmó y el Instituto Carter está por definirnos cuándo iniciará su proceso de observación", precisó el Registrador Nacional. (ANSA).