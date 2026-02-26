Colombia: Listo para veeduría el código fuente de los software usados en votaciones

La autoridad electoral precisó que el código fuente es “el conjunto de instrucciones escritas en un lenguaje de programación” y que para el caso de las elecciones será el encargado de alojar las reglas del funcionamiento informático, incluyendo la “precisión cómo se capturan, procesan, almacenan y transmiten los datos”.

La Registraduría informó que el código fuente estará disponible para ser revisado por expertos de las diferentes campañas, bajo la compañía del equipo desarrollador, mediante auditorías previamente pactadas.

Hoslander Sáenz, gerente de Informática de la Registraduría, precisó que la veeduría al código fuente se hará respetando una serie de protocolos de acceso al paquete informativo, de manera que solo se permitirá navegar dentro de su estructura.

El anuncio de la posibilidad de auditar este mecanismo busca ponerle fin a las dudas planteadas por el presidente, Gustavo Petro, que ha cuestionado tanto los formularios que manejan los jurados de votación, así como la firma que manejará el software con el que se computarán los votos (ANSA)