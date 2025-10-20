Colombia llama a consultas a su embajador en EEUU en medio de tensión diplomática con Trump

BOGOTÁ, 20 oct (Reuters) - Colombia llamó a consultas a su embajador en Estados Unidos después de que el presidente Donald Trump anunció que aumentará los aranceles y suspenderá las ayudas al país sudamericano, luego de calificar al mandatario colombiano Gustavo Petro como "líder del narcotráfico", informó el lunes la canciller.

"La canciller Rosa Yolanda Villavicencio Mapy informa a la opinión pública que Daniel García-Peña, embajador de Colombia ante los Estados Unidos de América ha sido llamado a consultas por parte del presidente Gustavo Petro Urrego y ya se encuentra en Bogotá", dijo la funcionaria diplomática en su cuenta de X.

"En las próximas horas el Gobierno nacional informará las decisiones tomadas al respecto", agregó. (Reporte de Luis Jaime Acosta)