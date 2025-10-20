Colombia llama a consultas a su embajador en EEUU en medio de tensión diplomática con Trump
- 1 minuto de lectura'
BOGOTÁ, 20 oct (Reuters) - Colombia llamó a consultas a su embajador en Estados Unidos después de que el presidente Donald Trump anunció que aumentará los aranceles y suspenderá las ayudas al país sudamericano, luego de calificar al mandatario colombiano Gustavo Petro como "líder del narcotráfico", informó el lunes la canciller.
"La canciller Rosa Yolanda Villavicencio Mapy informa a la opinión pública que Daniel García-Peña, embajador de Colombia ante los Estados Unidos de América ha sido llamado a consultas por parte del presidente Gustavo Petro Urrego y ya se encuentra en Bogotá", dijo la funcionaria diplomática en su cuenta de X.
"En las próximas horas el Gobierno nacional informará las decisiones tomadas al respecto", agregó. (Reporte de Luis Jaime Acosta)
Otras noticias de Donald Trump
- 1
La emoción de Antonio Banderas por el casamiento de su única hija, Stella
- 2
Rosendo Fraga analizó cómo llega el gobierno de Milei a las elecciones: “Ya no tracciona como antes”
- 3
Para la Justicia de Estados Unidos, Javier Milei, su hermana o Hayden Davis podrían ser los dueños de los millones que generó $LIBRA
- 4
Una falla en Amazon Web Services afecta múltiples servicios y aplicaciones en todo el mundo