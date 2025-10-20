Colombia llama a consultas a su embajador en EE.UU. tras anuncio de Trump
El presidente Gustavo Petro llamó a consultas a su embajador en Estados Unidos tras el anuncio de Donald Trump de retirar la ayuda financiera a Colombia por "fomentar" la producción de drogas, anunció este lunes el gobierno colombiano.
La relación entre ambos países, que históricamente fueron aliados, entró en sus horas más bajas con la llegada de Trump a la Casa Blanca y del primer presidente izquierdista en la historia de Colombia.
El embajador Daniel García Peña "ya se encuentra en Bogotá" y en las "próximas horas" el gobierno de Petro "informará las decisiones tomadas al respecto", dijo la cancillería en un comunicado.
