El presidente de Colombia, Gustavo Petro, llamó a consultas este martes a su embajadora en Israel, en respuesta a la "masacre" de palestinos en Gaza, tras el ataque del grupo Hamás el 7 de octubre.

"He decidido llamar a consulta a nuestra embajadora en Israel (Margarita Manjarrez). Si Israel no detiene la masacre del pueblo palestino no podemos estar allá", escribió el mandatario izquierdista en su cuenta de X, antes Twitter.

El anuncio llega horas después de que Bolivia se convirtiera en el primer país de Latinoamérica en romper relaciones con Israel por el conflicto en Gaza.

Chile, donde también gobierna la izquierda, llamó a consultas a su embajadora en Israel este martes.

Desde los ataques de Hamás, que dejaron más de 1.400 muertos, la respuesta militar israelí en la Franja de Gaza ha dejado más 8.500 fallecidos, muchos de estos niños, según las autoridades sanitarias del territorio palestino.

Dos colombianos murieron en la ofensiva de Hamás.

Las relaciones entre Colombia e Israel atraviesan por un mal momento a raíz de la blanda condena de Petro contra el ataque de Hamás y sus fuertes críticas a la ofensiva israelí en redes sociales.

El emabajador de ese país en Colombia, Gali Dagan, ha acusado a Petro de lanzar dichos "antisemitas" y anunció a mediados de octubre la suspensión de las "exportaciones de seguridad" a Colombia, que utiliza armas y aviones de fabricación israelí.

En un esfuerzo por calmar las tensiones, Petro se reunió la semana siguiente por separado con Dagan y el embajador de Palestina. Tras los encuentros anunció que Colombia abrirá una legación en la ciudad palestina de Ramala, en Cisjordania.

