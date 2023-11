BOGOTÁ, 31 oct (Reuters) - Colombia llamó el martes a consultas a su embajadora en Israel, uniéndose a Chile que lo hizo previamente, en protesta por los bombardeos de ese país en la Franja de Gaza, anunció el presidente Gustavo Petro.

"He decidido llamar a consulta a nuestra embajadora en Israel. Si Israel no detiene la masacre del pueblo palestino no podemos estar allá", escribió el mandatario colombiano en su cuenta de Twitter.

El llamado a consultas puede interpretarse como el paso previo al rompimiento oficial de las relaciones entre los dos países, según fuentes diplomáticas.

Horas antes, Bolivia rompió sus lazos diplomáticos con Israel en rechazo a su ofensiva "desproporcionada" en la Franja de Gaza.

El presidente izquierdista de Chile, Gabriel Boric, también llamó a consultas a su embajador en Israel y denunció "inaceptables violaciones del Derecho Internacional Humanitario" por parte de ese país. (Reporte de Luis Jaime Acosta)