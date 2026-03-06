Colombia: lo de Petro fue un "un rol de relleno" en película, ministro del Interior

"Es un rol de relleno, diría yo, porque para actuar se necesitan otras virtudes y otras aptitudes", describió Benedetti el papel de Petro en la cinta, lo que desató reacciones y duras críticas de sectores de oposición.

Las molestias se dividieron entre la presencia en la cinta del actor estadounidense Cuba Gooding Jr., quien ha enfrentado en su país líos judiciales por violencia de género, y por los 4 millones de dólares que habría costado la cinta, dinero que el gobierno dijo no aportó en su totalidad, dado que es una coproducción con privados y al advertir que los fondos públicos provenían de una iniciativa para promover a comunidades afrodescendientes, indígenas y raizales.

Benedetti aseguró que el Presidente fue "convencido" para aparecer unos segundos en una escena, que en el lenguaje cinematográfico se conoce como cameo, y al advertir que "no es un momento de ego ni de llamamiento a aplaudirse", solo "es un tema de segundos".

La filtración de una fotografía de Petro vestido a la usanza de la Independencia junto a Cuba Gooding Jr. y actores de la cinta se convirtió en otro argumento de la lucha que se libra con ferocidad en redes sociales entre opositores y defensores del gobierno, en medio de un ambiente caldeado de cara a las elecciones legislativas del próximo domingo (ANSA)