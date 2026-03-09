Colombia logra el primer triunfo en el Clásico al eliminar a Panamá

Un día después de quedar matemáticamente eliminada, Colombia se despidió este lunes del Clásico Mundial de béisbol festejando su primera victoria por 4x3 frente a Panamá.

La novena centroamericana, de su lado, quedó también eliminada con esta derrota en San Juan (Puerto Rico).

Panameños y colombianos cierran el Grupo A con un registro de 1-3.

La llave está liderada por Puerto Rico (2-0) y Cuba (2-0), que se enfrentaban más tarde el lunes, mientras Canadá (1-1) sueña con dar la sorpresa y arrebatarles un boleto a los cuartos de final.

El lunes, Colombia dejó finalmente su huella en el torneo en un juego que llegó sin carreras a la sexta entrada, en una nublada pero calurosa tarde en el estadio Hiram Bithorn.

Michael Arroyo comenzó el avance cafetero logrando base por bolas, avanzó a tercera con un sencillo de Harold Ramírez y aprovechó un elevado de sacrificio de Jordan Díaz para pasar por la caja registradora.

El asedio colombiano siguió con un sencillo de Reynaldo Rodríguez que remolcó las carreras de Ramírez y Donovan Solano.

Panamá trató de parar la sangría retirando de la lomita a Miguel Gómez, pero el relevista Kenny Hernández cedió otro sencillo de Daniel Vellojin para la cuarta carrera colombiana, obra de Rodríguez.

Los canaleros respondieron en la parte baja del sexto inning con un jonrón de su figura José Caballero, campocorto de los Yankees de Nueva York.

Pugnando por mantenerse con vida, Panamá se acercó aún más con dos carreras en la octava entrada, anotadas por Caballero y José Ramos, de los Mets de Nueva York.

Los canaleros se aferraban al recuerdo del triunfo con remontada de la víspera ante Canadá.

Pero en la novena entrada, Caballero tuvo el turno final al bate frente al relevista Pedro García y quemó el último cartucho con un elevado al jardín derecho.

Anotaciones por entradas

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

Colombia 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 4 1

Panamá 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 7 0