Colombia: López Miras, tras el fallecimiento de Uribe: "Frente al totalitarismo no se puede dar ni un paso atrás"
Colombia: López Miras, tras el fallecimiento de Uribe: "Frente al totalitarismo no se puede dar...
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
MURCIA, 11 Ago. 2025 (Europa Press) -
El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha enviado este lunes "mucha fuerza" al pueblo colombiano por el fallecimiento del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe tras el atentado del que fue víctima el pasado 7 de junio durante un acto de campaña en la localidad de Fontibón, a las afueras de la capital, Bogotá.
"Defender la libertad y la democracia con valentía le ha costado la vida a Miguel Uribe. Ha demostrado que, frente al totalitarismo, no se puede dar ni un paso atrás. Mucha fuerza al pueblo colombiano. Descanse en paz", ha afirmado López Miras en un mensaje que ha publicado en la red social 'X'.
LA NACION
Otras noticias de Miguel Uribe
Más leídas
- 1
Sin Messi, Inter Miami fue goleado por Orlando City con un error de Ustari, y a Luis Suárez le sacaron el gol del año
- 2
Senado | La oposición dialoguista busca ponerle un freno a la ofensiva por el Hospital Garrahan y las universidades
- 3
Las últimas encuestas confirman un empate técnico entre Quiroga y Doria Medina y proyectan una inédita segunda vuelta
- 4
Denuncian que cada vez hay más ratas en Buenos Aires: los barrios complicados y sus lugares “preferidos”