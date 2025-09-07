Colombia: Los alcaldes de las principales ciudades colombianas viajarán a Washington pese a las críticas del Gobierno

MADRID, 7 Sep. 2025 (Europa Press) -

La Embajada de Colombia en Estados Unidos ha criticado a los alcaldes colombianos que visitarán la capital de Estados Unidos, Washington DC, en los próximos días para presionar al Gobierno estadounidense y que mantenga la certificación a Colombia en su lucha contra las drogas.

"Es lamentable que algunos alcaldes desconozcan la labor que se ha adelantado con el fin de informar los avances y resultados de la política de drogas y politicen un tema de fundamental importancia para el país priorizando sus agendas de oposición al gobierno por encima del interés nacional", ha indicado la Embajada en un comunicado publicado en su cuenta de la red social X.

Anteriormente, el presidente de Colombia ya sostuvo que los alcaldes "no están autorizados para representar a Colombia".

"Certifiquen o no, la constitución de Colombia se respeta", afirmó el mandatario en un mensaje emitido en la misma red social.

Las desavenencias entre los regidores y el Gobierno llegan después de que el alcalde conservador de Medellín, Federico 'Fico' Gutiérrez, confirmara que los alcaldes de las cinco principales ciudades de Colombia --Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena-- acudirían a Estados Unidos para evitar que el país perdiera la certificación por su lucha contra el narcotráfico y que se traduce en ayudas económicas para financiarla --una decisión que el Gobierno estadounidense debe tomar anualmente--.

"Petro ya actúas como un Dictador.

Claro que iremos.

Y sí representamos a nuestras ciudades que hacen parte muy importante de Colombia.

Haremos todo lo posible para que Estados Unidos siga siendo un gran aliado para Colombia", sostuvo el jefe del Gobierno local.

Los alcaldes --finalmente con la ausencia del regidor de Bogotá que ha acusado motivos de agenda-- pondrán rumbo a la capital estadounidense este lunes para mantener reuniones con varios políticos y ganarse el favor de la certificación.

La Administración Trump deberá decidir acerca de este status de Colombia en medio de unas relaciones tensas entre ambos países tras el regreso en enero del magnate neoyorkino a la Casa Blanca.

Ese mismo mes surgió la primera crisis después de que no sentara bien en Washington que el presidente colombiano se negara a permitir el aterrizaje de dos aviones con 160 colombianos deportados debido a las malas condiciones en las que eran trasladados.

En represalia, Trump impuso nuevas tasas comerciales, revocó visados y reforzó los controles migratorios desde Colombia.

Igualmente, el pasado mes de junio representantes diplomáticos de ambos países fueron llamados a consultas después de que Petro realizara unas declaraciones en las que apuntaba al secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, por su supuesta implicación en un intento de golpe de Estado.