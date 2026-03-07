Colombia: los colombianos eligen este domingo un nuevo parlamento

En total, 3801 aspirantes esperan ser elegidos para las dos cámaras que componen el parlamento colombiano. De ese total, 1701 aspiran a 108 escaños en el Senado, de circunscripción nacional; y los restantes 2010 lucharán por las 188 curules a la Cámara de Representantes (diputados), de votación regional.

Mientras que en las consultas internas o primarias para elegir candidatos a las elecciones presidenciales del 31 de mayo están en la disputa un total de 16 postulantes, divididos en la Consulta de las Soluciones: salud, seguridad y educación (2, centro), La Gran Consulta por Colombia (9, derecha), y el Frente por la Vida (5, progresistas).

La Registraduría Nacional, la autoridad encargada de organizar y hacer el primer conteo de los sufragios, instaló 13.493 puestos de votación con un total de 123.314 mesas en todo el país, además de las 1945 mesas que se abrieron en los consulados de 67 países para que allí sufraguen los colombianos residentes en el exterior.

Un total de 267.000 miembros de la fuerza pública, 120.000 de la Policía y 147.000 del Ejército, se encargarán de custodiar y ofrecer seguridad en los puestos de votación de todo el país, en el marco de un operativo bautizado como "Plan Democracia".

Uno de los hechos llamativos de esa operación será la presencia por primera vez de 40 mujeres militares de arma de combate que tendrán a su cargo pelotones y escuadras dentro del operativo de seguridad electoral.

A todo esto se suman el 1.034.532 de testigos electorales o veedores designados por los partidos políticos para vigilar el desarrollo de los comicios en el 98,8% de las mesas habilitadas en todo el país.

La cifra fue considerada hoy como un hecho "Histórico", dado que nunca antes hubo tal cantidad de observadores. La cifra reveló un aumento del 162% en comparación con las votaciones para congreso de 2022, cuando los testigos electorales fueron 394.235, según datos difundidos este sábado por el CNE.

También aumentó en un 775% la presencia de delegados internacionales de misiones de observación que pasaron de 55 en las elecciones anteriores a 482 este año.

"Para nosotros es una alegría contarle a todo el país que el proceso electoral del próximo domingo va a contar con todas las garantías, para los partidos, candidatos y agrupaciones políticas", afirmó hoy Cristian Quiroz, presidente del CNE.

El gobierno estableció que a partir de este sábado a las 18 horas y hasta el lunes 9 de marzo a las 12 del mediodía quedará prohibida la venta y consumo de bebidas alcohólicas, aunque serán los alcaldes los que decidirán si acogen o no esta medida.

Además, desde hoy a las 18 horas y hasta el lunes a las 6 horas, se cerrarán los pasos fronterizos terrestres y fluviales del país, sumado al hecho de que está prohibida la propaganda política y los actos de campaña, la divulgación de encuestas y los mensajes de apoyo político en los medios de comunicación, entre otras restricciones. (ANSA).