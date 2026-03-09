Colombia: los ex FARC quedan fuera del Congreso

El acuerdo de paz le otorgó 10 escaños a los ex Farc, cinco en Senado y cinco en Cámara de Representantes por dos periodos, de manera que en estas elecciones debían medirse en las urnas, para lo cual se unieron a la campaña de Fuerza Ciudadana, que no obtuvo el umbral mínimo para tener congresistas.

"La Paz con Justicia Social seguirá siendo nuestra bandera movilizadora. Continuaremos trabajando por la reconstrucción del tejido social y comunitario, por la construcción colectiva desde y con los territorios, por la generación de un auténtico proceso de reconciliación permanente donde las diferencias se tramiten por la vía de la política, la participación y la democracia", expresó la colectividad de izquierda.

De paso refrendaron su voluntad de paz y su "compromiso indeclinable con la implementación" del acuerdo de 2016, al advertir que seguirán luchando por la pacificación del país.

"Seguiremos caminando la palabra y trabajando día a día para que la paz sea una realidad en cada rincón de Colombia", dijeron los ex Farc.

Martín Santos, hijo del expresidente y Nobel de Paz Juan Manuel Santos (2010-2018), quien pactó la paz con las Farc, recalcó hoy en sus redes sociales que el paso de los exguerrilleros por el Congreso era parte de lo pactado.

"Se acaba el Partido Comunes. De eso se trataba el proceso de paz, de medirse en las urnas en lugar de darse bala. Ya no están ni en el monte ni en el Congreso. Jamás "se le entregó el país a la guerrilla", afirmó Santos. (ANSA).