Colombia: los recursos económicos para la paz están desfinanciados en un 83,6%

El ente de control llegó a esa conclusión luego de hacer seguimiento a los bienes entregados por las extintas FARC, tras la firma del acuerdo de paz de 2016, con el fin de establecer cuáles serían los recursos económicos disponibles para implementar las sentencia de la JEP.

Tras analizar y contrastar el costo de las sentencias frente a los bienes entregados por las exFARC para reparar a sus víctimas se determinó que "difieren sustancialmente de los compromisos del acuerdo", lo que "compromete la eficacia del principio de verdad, justicia y reparación" de los fallos emitidos del Tribunal de Paz.

En el balance hecho por la Contraloría se señaló que de los US$ 3,2 millones que debían entregar las exFARC al Estado solo ingresaron poco más de US$ 570.000.

A eso se suman los 772 inmuebles que ese grupo rebelde se comprometió a entregar de los cuales solo se recibió uno hasta ahora; al igual que la promesa de entregar 440.200 gramos de oro en lingotes de los que solo se pudieron monetizar 252.500 gramos, entre otros bienes. (ANSA).