Colombia: Luis Herrera investigado

De acuerdo con el ente investigador, existen pruebas que conducirían a demostrar que el exciclista y su hermano Rafael habrían contactado a un grupo paramilitar para "que se llevaran en contra de su voluntad a un grupo de habitantes de predios aledaños a las propiedades de la familia Herrera".

"Los cuerpos de dos de las víctimas fueron encontrados en 2008, en un terreno de Silvania (Cundinamarca), y entregados a sus familiares en diciembre de 2025, luego de que el Grupo Interno de Trabajo de Búsqueda, Identificación y Entrega de personas desaparecidas (GRUBE) obtuviera las muestras biológicas para establecer la identidad. Entre tanto, continúa la búsqueda de los otros dos desaparecidos", detalló la Fiscalía.

Por esta razón, el órgano judicial abrió investigación contra los hermanos Herrera y los llamó a indagatoria el próximo 6 de febrero, por el delito de desaparición forzada.

Luis "Lucho" Herrera, 64 años y conocido como "El jardinerito de Fusagasugá", fue el primer colombiano y el primer latinoamericano en ganar una de las tres grandes competencias del ciclismo: la Vuelta a España en 1987.

Herrera fue un héroe nacional deportivo cuyas hazañas paralizaban al país, protagonista en el Tour de Francia, en el que ganó etapas míticas y se consagró como el rey de la montaña; así como en la Vuelta a España y en el Giro de Italia, del que también fue el rey de la escalada en 1989.

Fue además dos veces ganador del Dauphiné Libéré (1988 y 1991), además de competencias locales como la Vuelta a Colombia.

