Colombia mantiene tasas de interés en 9,25%

La decisión de mantener las actuales tasas de interés la tomaron cuatro de los siete miembros de la Junta; dos de los que estuvieron en desacuerdo pedían una reducción de 50 puntos y el otro propuso un recorte de 25 puntos.

El Banco señaló que la inflación en el país se mantiene por encima del 5%, un nivel que no ha logrado reducirse desde 2024, mientras que las expectativas de que aumente en los próximos dos años son altas.

La Junta también advirtió su preocupación por el déficit económico del gobierno de Gustavo Petro, sumado a la no aprobación de la ley de financiamiento por parte del Legislativo, con la que el Ejecutivo espera equilibrar los gastos estatales.

"La decisión adoptada por la mayoría de los miembros de la Junta Directiva mantiene una postura cautelosa de la política monetaria que reconoce los riesgos identificados sobre la convergencia de la inflación a la meta", señaló el colectivo del Banco, que con esta decisión cierra el año. (ANSA).