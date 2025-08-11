Colombia: Marco Rubio envía mensaje a familia de Uribe

“Con profunda tristeza nos enteramos del trágico fallecimiento del senador colombiano @MiguelUribeT. Estados Unidos se solidariza con su familia y el pueblo colombiano, tanto en su duelo como exigiendo justicia para los responsables”, manifestó Rubio, en un mensaje desde su cuenta de X.

La congresista de La Florida María Elvira Salazar se sumó al Secretario de Estado al manifestar su voz de aliento a la familia del congresista de 39 años, quien fue objeto el pasado 7 de junio de un atentado mientras realizaba un acto de proselitismo político.

“Con muchísima tristeza acompaño a la familia y seres queridos de Miguel Uribe en este momento tan doloroso. Su partida deja un vacío inmenso en quienes lo conocieron y duele profundamente en el corazón de toda Colombia”, aseguró Salazar, también desde sus redes sociales.

Sostuvo que Uribe “fue un líder apasionado, un servidor público íntegro y un colombiano que amó y defendió a su país hasta el último día. Todo mi cariño y solidaridad para su esposa, María Claudia, y para toda su familia en estos momentos tan difíciles”, agregó. (ANSA).