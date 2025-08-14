Colombia: Marco Rubio preocupado por la violencia en Colombia

“Es muy lamentable lo que hemos visto, la muerte del senador Uribe que es una cosa muy trágica y obviamente nos preocupa la violencia política en cualquier país; un país como Colombia que ha tenido que sobrevivir a tantas épocas tan difíciles, que había progresado tanto, que se encuentra en un momento con este”, manifestó Rubio.

Las declaraciones del jefe de la política exterior norteamericana se dieron durante el anuncio de la Casa Blanca de desplegar fuerzas militares en el sur del Mar Caribe para enfrentar a los traficantes de drogas latinoamericanos.

“Nos unimos al pueblo de Colombia y a los esfuerzos de sus instituciones que tanto han hecho para lograr lo que se pudo lograr en Colombia y que no se puede perder”, advirtió Rubio a periodistas.

El subsecretario de Estado, Christopher Landau, estuvo en la víspera en Bogotá en las exequias del senador Uribe.

En la noche del miércoles se supo de un ataque con disparos al vehículo blindado del representante a la Cámara (diputados) Julio César Triana, del partido Cambio Radical (oposición de derecha), en carreteras del departamento del Huila, un hecho del que salió ileso. (ANSA).