Colombia: Más de 100.000 desplazados por la violencia

El reporte de la estatal dedicada a la defensa de los derechos humanos señaló que las cifras abarcan enero-noviembre, periodo durante el cual se registraron 116 eventos de desplazamiento y 93 de confinamiento, en los que fueron vulnerados "los derechos fundamentales de hombres, mujeres y niños, niñas y adolescentes".

El departamento donde se registró la mayor cifra de desarraigados y confinados fue Norte de Santander, en el noroeste, donde la violencia desatada por el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra las disidencias de las extintas Farc en la subregión llamada Catatumbo provocó el desplazamiento de 82.955 personas, según reportó la Gobernación.

El caso más reciente en esta zona del país se presentó en las últimas horas en zona rural de Tibú, donde 187 personas, correspondientes a 60 núcleos familiares, debieron abandonar sus hogares por la confrontación entre el ELN y las disidencias.

Otros de los departamentos donde el desplazamiento y el confinamiento fueron arma de guerra de los grupos armados ilegales fueron Nariño y Cauca, en el suroeste del país.

"Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo insta a la implementación urgente de políticas específicas de prevención y respuesta en los territorios con mayores índices de desplazamiento forzado y confinamiento. Estas medidas deben tener un enfoque territorial y garantizar la presencia efectiva del Estado", reclamó la entidad. (ANSA).