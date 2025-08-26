Colombia: Más de 130.000 desaparecidos por conflicto armado

"Esta cifra que le presentamos hoy al país es absolutamente importante porque muestra que tenemos certeza sobre a quiénes estamos buscando y refleja el trabajo riguroso y técnico de esta entidad para depurar aún más nuestros registros", precisó Luz Janeth Forero, directora general de la UBPD.

Esta es la octava actualización que se realiza y el ajuste a los datos difundido hoy se presentó luego de la revisión de 21 bases de datos de entidades como el Instituto Nacional de Medicina Legal, la Jurisdicción Especial para la Paz (JPE) y la Unidad para las Víctimas.

Además, se sumó el aumento significativo de solicitudes de búsqueda de personas dadas como desaparecidas que se elevó a 5982 nuevos casos.

El registro anterior presentado por la UBPD estaba en 126.895 personas desaparecidas.

El departamento de Antioquia (noroeste) tiene el mayor número de desaparecidos con 25.794, seguido de Meta (centro) con 8430 y Valle del Cauca (suroeste) con 8219 casos. (ANSA).