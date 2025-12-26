Colombia: Más de 140.000 migrantes transitaron por Colombia en 2025

El 40,41% fueron mujeres, el 38,27% hombres y el 21,32% niños, niñas y adolescentes, señaló el organismo estatal de defensa de derechos humanos, que añadió que el global de personas que transitaron por el país en esa condición y en ese periodo fueron ciudadanos venezolanos con 136.950 casos.

Le siguieron ciudadanos de Ecuador con 1.053 casos, de Perú con 333 y de República Dominicana con 300.

La Defensoría resaltó que este año estuvo marcado por la migración inversa, a raíz del endurecimiento de las normas para el ingreso de extranjeros a Estados Unidos y las talanqueras para acercarse a la frontera de ese país.

En ese sentido se registraron 19.134 migrantes que ingresaron al país por la ruta La Miel (Panamá) hacia la población de Capurganá en el departamento del Chocó (noroeste).

El 55,8% eran hombres, el 25,3% mujeres y el 19% niños, niñas y adolescentes.

Los ciudadanos venezolanos encabezaron la lista de países con mayor flujo de retornados, con 18.787 casos, seguido de Ecuador con 117, Perú con 111 y Chile con 26. (ANSA).