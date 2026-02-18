Colombia: más de 41 millones de colombianos habilitados para votar

De ese global, 21.236.349 son mujeres y 20.050.735 son hombres.

En el país podrán sufragar 40.036.238 ciudadanos en 123.314 mesas de votación, que se instalarán en 13.493 puestos, de los cuales 6.011 estarán ubicados en zonas urbanas y 7.482 en áreas rurales.

Mientras que en el exterior están habilitados para votar 1.250.846 personas en 1.945 mesas, distribuidas en 253 puestos de votación ubicados en consulados de 67 naciones.

La cifra de escaños para el Senado son 108, de los cuales 100 son por circunscripción nacional, dos por comunidades indígenas, cinco en representación de las víctimas del conflicto y uno más por los afrocolombianos. En total hay inscritos 1.124 candidatos, quienes integran 27 listas.

Para la Cámara de Representantes (diputados), la cifra de escaños es 188; se eligen por regiones e incluye 16 curules por circunscripciones transitorias especiales de paz (Citrep). En total, fueron inscritas 500 listas con un total de 2.107 candidatos (ANSA).