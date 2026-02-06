Colombia: matan a dos custodios de un senador

La caravana de seguridad del senador Jairo Castellanos, del independiente Partido Verde, fue baleada en la zona rural del municipio de Fortul, en Arauca, cuando se dirigía a recoger al legislador, que se encontraba en la ciudad de Yopal, capital del departamento de Casanare.

Además de matar a los dos guardias de seguridad, los atacantes se llevaron secuestrados a otros tres miembros del equipo del senador, que fueron liberados en la madrugada.

"Anunciamos a la opinión pública que nuestro equipo que se encontraba secuestrado, integrado por Abel Quintero, Jhonatan Gómez y Cristian Torres, fue liberado y ya se encuentra libre y en camino a encontrarse con sus familias", detalló el legislador desde su cuenta de X.

Previamente, Castellanos había pedido públicamente al gobierno adelantar las labores necesarias para dar con el paradero de su equipo político, que se vio envuelto en un ataque con disparos a la caravana de seguridad del congresista, en zona rural del municipio de Fortul, departamento de Arauca.

"Le exijo a las autoridades, al Ejército que, por favor, nos ayuden a liberarnos pronto y a quienes los tienen, por favor, respeten su vida, su integridad. No los masacren como nos masacraron a los muchachos de seguridad. Les pido de corazón que respeten su vida, que los regresen al seno de su familia", había implorado Castellanos, en un video mensaje.

Al momento del atentado, Castellanos estaba en Yopal, capital del departamento del Casanare, donde esperaba ser recogido por su equipo de seguridad y sus asesores políticos.

El senador del partido Alianza Verde (progresista, independiente) agradeció la aparición sanos y salvos de las tres personas, al tiempo que pidió a las autoridades establecer quiénes fueron los responsables del atentado.

El presidente, Gustavo Petro, había ordenado al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y a las tropas, ubicar la camioneta donde se movilizaba el equipo de campaña del congresista.

"He ordenado al Ministro de Defensa y a las autoridades adelantar las investigaciones pertinentes para dar con el paradero de otro de los vehículos, donde también se transportaban 4 integrantes de su equipo de trabajo", había escrito Petro en su cuenta de X.

El presidente había telefoneado a Castellanos, para manifestarle su apoyo y se congratuló de que el congresista no estuviera en el vehículo baleado, que hacía parte de su esquema de seguridad, y fue atacado cuando marchaba en busca del parlamentario.

Castellanos pidió al gobierno "garantías para hacer política limpia, para poder estar en los territorios, para no estar desde los apartamentos haciendo videos. Necesitamos hablar con las comunidades, conocer sus necesidades, recorrer los territorios, las regiones. Necesitamos garantías para poder hacer una campaña y una política limpia, transparente". (ANSA).