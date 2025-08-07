Colombia: Mensaje de esposa de senador Uribe, a 2 meses de ataque

“Ya han pasado dos meses. Gracias Dios, ayúdame más. Amor lindo, me haces una falta tan grande que se me desgarra el alma.

Vuelve a mí, permíteselo Dios”, escribió Tarazona desde su cuenta de Instagram, acompañado de una foto de pareja.

El 7 de junio, en un barrio de Bogotá mientras adelantaba un acto de proselitismo político, Uribe recibió tres disparos, uno de ellos en la cabeza, por parte de un menor de edad que fue arrestado tras el ataque.

Desde ese momento hasta hoy, las autoridades detuvieron a otros cinco sospechosos, entre ellos a Elder José Arteaga Hernández "El Costeño", señalado de ser el presunto organizador y reclutador de las personas que participaron en el ataque.

Sobre los móviles del atentado y los autores intelectuales, la Policía cree que fue planeado por el grupo disidente Segunda Marquetalia, con el propósito de crear caos y desestabilizar al gobierno.

Uribe ha sido sometido a una serie de cirugías y procedimientos, su condición médica se mantiene bajo reserva y sus parientes han dicho que entró en una etapa de "rehabilitación". (ANSA).