Colombia: Miguel Uribe y su cercanía con la muerte

"Cuando ella se despide me carga y me da un beso", recordó años después Uribe sobre la última vez que vio a su madre, en una entrevista dada a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Diana Turbay, hija del expresidente Julio César Turbay (1978-1982, liberal) fue retenida junto a varias personalidades de la época, por orden del jefe del cartel de Medellín, para presionar la no extradición de mafiosos a Estados Unidos.

Uribe era abogado de la Universidad de los Andes y magíster en Políticas Públicas de esa misma institución privada y en Administración Pública de la Escuela de Gobierno de Harvard.

Contrario a su hermana María Carolina Hoyos, quien ha mantenido un perfil bajo y tan solo ocupó el cargo de viceministra de telecomunicaciones hace una década, Miguel Uribe se enroló en la política desde muy joven.

A los 26 años logró un escaño en el Concejo de Bogotá (diputado de la capital) y rápidamente se hizo conocido por sus posturas conservadoras y su línea de pensamiento derechista, inspirada en el expresidente Alvaro Uribe.

En 2016 logró mayor visibilidad al convertirse en el secretario de Gobierno del alcalde Enrique Peñalosa, cargo en el que solo estuvo dos años porque se lanzó a la candidatura para suceder a su jefe, pero no obtuvo los votos suficientes para llegar al cargo.

Un año después se unió al partido de Uribe, el Centro Democrático, y encabezó la lista al Senado. Obtuvo 226.923 sufragios y se convirtió en el congresista más votado del país.

El senador este año se sumó a la larga lista de precandidatos presidenciales de su partido, pero la muerte lo encontró en una calle de Bogotá, el pasado 7 de junio, cuando hablaba con un grupo de personas en un parque comunal en el barrio Modelia (oeste), luego de que un niño de 15 años le disparara por la espalda en tres ocasiones.

Uno de los disparos se alojó en su cabeza y le causó graves lesiones.

Permaneció durante 66 días en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica Fundación Santa Fe de Bogotá, donde fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas, la última de ellas este fin de semana, cuando se reportó que su situación había empeorado producto de "un episodio de hemorragia en el sistema nervioso central".

Su estado de salud siempre fue calificado por los médicos que lo atendían de "crítico", pero hubo una luz de esperanza en un par de ocasiones cuando su familia avisó de una leve mejoría.

Este lunes la muerte lo alcanzó, a pesar de las oraciones de decenas de personas que se agolpaban diariamente en las puertas del centro especializado para orar por su recuperación.

Era padre de un niño y esposo de María Claudia Tarazona, quien desde el ataque asumió con una templanza admirable y mucho amor la responsabilidad de entregar los partes de la salud del senador, con frases llenas de amor y un mensaje desprovisto de odio o venganza.

Hoy no fue la excepción y despidió al padre de su hijo de la misma manera: "Siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor, gracias por ser un papá para las niñas, el mejor papá para Alejandro. Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti".

"Nuestro amor trasciende este plano físico. Espérame, que cuando cumpla mi promesa con nuestros hijos, iré a buscarte y tendremos nuestra segunda oportunidad. Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos", añadió en su mensaje, desde Instagram.

Al menos seis personas han sido arrestadas en estos dos meses, desde el ataque, entre ellos el menor de edad que le arrebató la vida. (ANSA).