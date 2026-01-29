Colombia: MinDefensa no descarta ninguna hipótesis sobre accidente de avión

En declaraciones a Caracol Radio, el ministro Sánchez afirmó que es necesario evaluar todas las posibilidades en torno al incidente, subrayando que la Aeronáutica Civil será la encargada de determinar las causas del accidente.

"Respecto al accidente de la aeronave, digamos que hay que evaluar todas las hipótesis, pero es la Aeronáutica Civil quien va a decir aquello", expresó.

Sánchez indicó que el avión, un Beechcraft 1900 con matrícula HK-4709 que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña, había pasado todos los filtros requeridos para su despegue y operación.

"La aeronave en ese momento antes de despegar tenía la aeronavegabilidad, los pilotos estaban certificados, y la aeronave estaba certificada", añadió el ministro, sugiriendo que aún se deben considerar otros factores para comprender lo sucedido.

Aunque es prematuro determinar las causas del accidente, la principal hipótesis apunta a condiciones climáticas adversas, específicamente la lluvia y la falta de visibilidad en la zona del incidente.

Sin embargo, uno de los temores que persisten es que el accidente pueda estar relacionado con un atentado, dado que el noreste del país es conocido por la fuerte presencia de grupos armados ilegales, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las FARC.

Este tipo de incidentes inquieta a la población, especialmente a la luz del ataque que sufrió el helicóptero en el que viajaba el expresidente Iván Duque en junio de 2021, cuando la aeronave fue atacada con disparos de fusil al acercarse al aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta. (ANSA).