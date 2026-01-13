Colombia: MinDefensa ofrece su apoyo para esclarecer espionaje a MinJusticia

"Le reiteré el respaldo y nuestra total disposición. Para este propósito, presidí una Junta de Inteligencia Conjunta en la que se impartieron lineamientos claros orientados a apoyar las investigaciones y garantizar la seguridad del Ministro de Justicia(e)", afirmó Sánchez, quien se comunicó con Idárraga, poco después de hacer pública su denuncia.

Según el Ministro de Justicia, a través de un informe de contrainteligencia se detectó que entre agosto y noviembre del año pasado su celular fue infiltrado en 8.742 ocasiones, descargaron de su aparato 2,3 gigabytes de información privada y en 124 ocasiones el móvil se encendió para grabar y escuchar sus conversaciones.

"No solamente bastó haber infiltrado Pegasus en mi celular sino que adicionalmente, según este informe de contrainteligencia, se vino una orden desde el Ministerio de Defensa para utilizar gastos reservados, es decir recursos públicos, para perseguirme a mí y a mi familia buscando supuestamente las fuentes que estaban dándome los elementos necesarios para grandes escándalos de corrupción al interior del sector defensa", denunció Idárraga.

Sánchez se comunicó con la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría para poner a disposición de esos organismos "toda la información y capacidades institucionales necesarias, con el fin de facilitar el curso de las investigaciones y permitir el pronto esclarecimiento de los hechos", además señaló que ni la inteligencia y contrainteligencia del Ejército y la Policía pueden realizar interceptaciones sin autorización legal. (ANSA).