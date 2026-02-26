Colombia: MinInterior habla de seguridad de cara a los comicios

De acuerdo con Benedetti, el Estado dispuso de unos 500 vehículos blindados para los candidatos, mientras que las autoridades han atendido 3700 eventos políticos en las regiones y se han desplegado 50.000 efectivos de la fuerza pública para proteger el proceso electoral.

Sin embargo, las cifras del Ejecutivo no ocultan que en el marco de los actuales comicios fue asesinado el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, en un atentado ocurrido en Bogotá el 7 de junio de 2025; a ese hecho se suma la muerte de dos guardas de seguridad del senador Jairo Castellanos, en un ataque atribuido al grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN) y perpetrado el pasado 5 de febrero en el departamento de Arauca (sureste).

Además del secuestro temporal de la senadora indígena Aida Quilcué en el departamento de Cauca (suroeste) hace un par de semanas y el ataque con disparos al vehículo en el que se movilizaba el congresista Julio César Triana, por parte de las disidencias de las extintas Farc, en hechos ocurridos el 13 de agosto del año anterior, en el departamento del Huila (sur).

El jefe de la cartera del Interior sostuvo este miércoles que el gobierno "no compite en estas elecciones, sino que da garantías para candidatas y candidatos, pero también para el pueblo que decidirá libremente y con total transparencia en los próximos comicios". (ANSA).