Colombia: MinInterior se quejó contra ramas legislativa y judicial

Aseguró que Colombia "no es un Estado fallido" y recordó que tanto los miembros del Legislativo como de la rama judicial hacen parte del Estado y "tienen por mandato constitucional defender la independencia nacional".

"Su silencio ante la amenaza de una invasión militar, además de demostrar su cobardía y su oposición al Gobierno, aceptan que hacen parte de ese Estado fallido y son narcos, van en contra de las razones de Estado y de la patria y estarían de acuerdo que ellos, miembros del Estado, no tienen legitimidad", afirmó Benedetti.

El jefe de la cartera política destacó que incluso los candidatos presidenciales de oposición se manifestaron en contra de los dichos de Trump y reconocieron que Colombia no es un Estado fallido" (ANSA).