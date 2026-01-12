Colombia: ministro a EEUU para explicar lucha antinarcóticos

Sánchez espera reunirse con altos funcionarios del Departamento de Guerra de ese país y de la Casa Blanca, además de legisladores.

Antes de partir a Washington, Sánchez junto a la canciller, Rosa Yolanda Villavicencio, sostuvo una videoconferencia con Joseph Humire, subsecretario para Asuntos Hemisféricos del Departamento de Guerra de Estados Unidos.

Según el ministro, en el diálogo con Humire se definieron tres prioridades: su viaje a Washington, un pedido de Bogotá para fortalecer la cooperación en inteligencia, drones y antidrones y una hoja de ruta para el combate al crimen organizado transnacional.

Sobre su viaje a Washington, Sánchez dijo que buscará explicar al gobierno de ese país y a varios legisladores "lo que estamos haciendo nosotros en la lucha contra las drogas como preámbulo a la visita que tendrá el presidente de Colombia con el presidente Trump, en la primera semana de febrero".

Sánchez resaltó la necesidad de un "diálogo" permanente de su país con Estados Unidos, al exaltar que Colombia es el "mejor aliado estratégico" y "mejor socio" regional de Washington para afectar el "cáncer" que es el narcotráfico. (ANSA).