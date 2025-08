Colombia: Ministro colombiano aclara dichos frente a Perú

“Yo creería que las cosas se pueden poner feas, pero yo no estoy hablando de un tono de guerra, sino que es claro que puede haber una pugnacidad; recuerde que nosotros no nos la llevamos bien con Perú, que no tenemos embajador en Perú, que el presidente que estaba antes fue depuesto y está preso sin haber sido llevado a juicio, sin haber sido sentenciado”, afirmó Benedetti a W Radio.

El jefe de la cartera política reiteró que la preocupación del gobierno frente a la decisión peruana, que promulgó una ley para la creación de un distrito en la provincia de Mariscal Ramón Castilla, en el departamento peruano de Loreto y que incluye una isla en el río Amazonas, es por los efectos a futuro de Leticia, la principal ciudad colombiana en esa zona.

Benedetti explicó que el brazo más al sur del río Amazonas, a la altura de la zona limítrofe de los dos países, es el área más profunda, mientras que el lado norte sufre desde hace años de una mayor sedimentación, de manera que existe el riesgo de que Leticia se quede sin salida al afluente amazónico.

En ese sentido, sostuvo que los acuerdos de delimitación entre los dos países en el río Amazonas establecen que debe primar el diálogo binacional, para evitar entrar en controversias, al lamentar que Perú optó por decisiones unilaterales, sin una discusión previa.

El ministro cuestionó la agresividad del gobierno de Perú frente a este caso, reiteró el llamado a convocar la comisión binacional donde se puede resolver este asunto y confió en que el tema no escale hasta tribunales internacionales como la Corte Internacional de Justicia de La Haya. (ANSA).