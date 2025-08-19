Colombia: Ministro de Defensa evita hablar de tema venezolano

“Posiciones geopolíticas de Colombia ya las hablará el señor Presidente de la República o la Cancillería”, afirmó Sánchez, al sostener que el mandato de la Constitución de su país hacia los militares es la de hacer respetar la soberanía, sin mencionar países.

“La posición de Colombia es lo que dice la Constitución y la Ley, proteger nuestra soberanía, nuestra independencia, nuestra integridad territorial, el orden Constitucional y hay programas de cooperación entre las naciones para combatir algo que amenaza a todas las naciones que es el crimen organizado trasnacional, respetando siempre la soberanía”, afirmó, al ser consultado sobre el asunto.

Más temprano, el ministro de Interior, Armando Benedetti, confió en que la llegada de los tres buques norteamericanos sirvan de elemento disuasor para los traficantes de drogas.

Karoline Leavitt, portavoz del gobierno de Donald Trump, dijo esta tarde en conferencia de prensa que el mandatario estadounidense ha sido “muy claro” frente a Venezuela y está “preparado” para usar “todos los recursos” para impedir el ingreso de drogas a su país. (ANSA).