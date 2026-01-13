Colombia: Ministro de Justicia denuncia espionaje a sus comunicaciones

De acuerdo con la denuncia de Idárraga, basado en un informe elaborado a su teléfono, sus comunicaciones fueron espiadas desde agosto hasta noviembre del año pasado en más de 8.742 ocasiones, de manera que le descargaron de su aparato 2,3 gigabytes de información privada y en 124 ocasiones el móvil se encendió para grabar y escuchar sus conversaciones.

"No solamente bastó haber infiltrado Pegasus en mi celular, sino que adicionalmente, según este informe de contrainteligencia, se vino una orden desde el Ministerio de Defensa para utilizar gastos reservados, es decir recursos públicos, para perseguirme a mí y a mi familia, buscando supuestamente las fuentes que estaban dándome los elementos necesarios de grandes escándalos de corrupción al interior del sector Defensa", afirmó el Ministro en un video difundido en redes sociales.

Idárraga, como secretario de Transparencia investigaba los presuntos nexos de militares con grupos ilegales, desvío de armas y presunto uso indebido de dineros usados para realizar inteligencia y contrainteligencia.

En razón a estas circunstancias, Idárraga interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía a "persona indeterminada" para que se establezcan los hechos, llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y le pidió a la Contraloría General investigar el manejo de los gastos reservados del sector Defensa.

Meses atrás, el ministro del Interior, Armando Benedetti, también denunció que su móvil personal había sido interceptado mediante el uso Pegasus, un spyware de origen israelí, cuya presencia y uso en el país fue revelada en 2024 por el presidente, Gustavo Petro, luego de lo cual el gobierno de Estados Unidos admitió que fueron ellos quienes lo adquirieron para presuntamente para interceptar a narcotraficantes y delincuentes. (ANSA).