Colombia: MinMinas califica decisión de Noboa de "agresión económica"

Palma sostuvo que es "primordial el diálogo entre naciones y no medidas unilaterales que solo afectan a nuestros pueblos", al hacer un recuento del apoyo de Colombia a Ecuador, durante su más reciente crisis energética

"Mantuvimos la venta de energía a Ecuador cuando su sistema más lo necesitó, exportando incluso en muchas ocasiones más de 450 MW (megavatios, NDR) de manera sostenida (90% de capacidad que posee la infraestructura de exportación), incluso cuando nuestro sistema estaba pasando por la situación hidrológica de sequía más crítica de toda su historia debido a los efectos del cambio climático. Aún así, mantuvimos las exportaciones y el abastecimiento de los hogares colombianos"

Así se manifestó el titular de la cartera energética, que avisó que tras el anuncio de Ecuador se desmontó una resolución que daba cabida a "iniciativas privadas" para que le vendieran energía al país vecino, ante la posibilidad de nuevas sequías por el bajo caudal en dos embalses

Palma sostuvo que la demanda de energía eléctrica de Ecuador está entre los 92 y los 100 Gigavatios-hora diarios (GWh-día) y recordó que a través de los acuerdos de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) Colombia provee entre el 8% y el 10% de ese servicio a Ecuador (ANSA)