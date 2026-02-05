Colombia: MinTransporte critica restricciones comerciales de Ecuador

"Lo que tenemos son oportunidades y los bloqueos, los cierres, las subidas de aranceles intempestivas, pues van a quitar una dinámica que es positiva y que tiene que regirse beneficiando al generador de carga, al transportador y al consumidor final", precisó Rojas a Caracol Radio.

La jefa de la cartera de Transporte aseguró que las medidas tomadas por el gobierno ecuatoriano "afectan" la "buena voluntad" que ha tenido Colombia para que el intercambio comercial se fortalezca, al tiempo que advirtió que lo que necesitan los dos países es hacer "más eficiente ese movimiento de carga" mediante medidas conjuntas al transporte terrestre.

Esta semana los transportadores colombianos y ecuatorianos protestaron en la zona de la frontera común, en el departamento de Nariño y una región con un alto dinamismo comercial binacional, tras la entrada en vigor del aumento de aranceles del 30% en ambas direcciones.

La guerra comercial entre Colombia y Ecuador se desató el pasado 21 de enero luego que el presidente Daniel Noboa anunciara el aumento de los aranceles a los productos colombianos aduciendo falta de colaboración en materia de seguridad. Bogotá respondió con un aumento similar a las importaciones ecuatorianas y la suspensión de la venta de energía a su vecino. (ANSA).