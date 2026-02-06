Colombia: Misión colombiana a Quito para poner fin a "guerra comercial"

El propósito de la misión ordenada por el presidente Gustavo Petro es acordar con sus similares de Ecuador una serie de "entendimientos en materia de seguridad y defensa" y restablecer los flujos comerciales entre ambas naciones

"La delegación colombiana espera ratificar el ofrecimiento de apoyo de la República de Colombia a la República del Ecuador para un control más efectivo de los fenómenos derivados de la delincuencia organizada transnacional", precisó Cancillería

Además de los ministros Villavicencio y Sánchez, en la delegación colombiana viajan varios viceministros de las carteras de Comercio, Industria y Turismo, de Minas y Energía, de Justicia y del Derecho, además de directivos de la estatal petrolera Ecopetrol

Colombia y Ecuador entraron en "guerra comercial" el pasado 21 de enero cuando el presidente Daniel Noboa anunció el aumento del 30% a los aranceles para el ingreso a su mercado de productos colombianos aduciendo falta de colaboración en materia de seguridad. Bogotá respondió con un aumento similar a las importaciones ecuatorianas y la suspensión de la venta de energía a su vecino (ANSA)