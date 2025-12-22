Colombia: Misión humanitaria para liberación de militares

La respuesta de la Defensoría obedece a un pedido hecho por esa comunidad a la Gobernación del Chocó, que se ofreció como mediadora para superar esta situación, que se registró en la víspera, en momentos en que miembros de la Décimoquinta Brigada del Ejército adelantaban un operativo con una facción del grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN).

De acuerdo al relato de las propias tropas, unas 200 personas los cercaron y los obligaron a desistir de los operativos contra los rebeldes, al parecer bajo coerción e intimidación de los guerrilleros, y los llevaron hasta su población donde permanecen retenidos.

"Cuando se cierran las puertas a la Fuerza Pública, se abren a la ilegalidad. La paz no se construye secuestrando soldados ni debilitando al Estado. Restringir su labor pone en grave riesgo, precisamente, a las comunidades que requieren mayor protección", afirmó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

(ANSA).