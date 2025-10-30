Colombia.- Muere un militar en un atentado atribuido a las disidencias de 'Iván Mordisco' en el suroeste de Colombia

MADRID, 30 Oct. 2025 (Europa Press) - Al menos un militar ha muerto y otros diez han resultado heridos en un atentado atribuido a las disidencias de las FARC comandadas por 'Iván Mordisco' en la vía Panamericana a su paso por el sur del Cauca, en el suroeste de Colombia. El grupo de militares ha sido víctima de un explosivo que ha sido detonado en la madrugada de este jueves cuando cubrían el trayecto que conecta Popayán con Pasto a su paso por Patía, un municipio ubicado en el centro de Cauca, zona en la que se han registrado en las últimas semanas cinco atentados contra las fuerzas del orden. Se trata de una área en la que opera el frente Carlos Patiño de la disidencia de las FARC que dirige 'Iván Mordisco'. "Fue un atentado muy lamentable", ha expresado el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en declaraciones a Caracol Radio. Sánchez ha destacado que a pesar de la violencia de la detonación, los heridos no revisten lesiones de mucha gravedad.

