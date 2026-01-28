Colombia: mueren 7 presuntos miembros del Clan del Golfo en operativo de la policía

Entre las personas fallecidas está Wilson Darío Ruiz Vélez, apodado "Moisés" o "07", considerado jefe de esa organización en el norte del país, "con más de 20 años de trayectoria y responsable de la expansión violenta del grupo en la región Caribe", precisó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

El funcionario aseguró que Ruiz Vélez estaba "vinculado a masacres, extorsiones, desplazamientos forzados, confrontaciones armadas" y fue el presunto "determinador" del asesinato en mayo del año pasado de un subintendente de la Policía en ese mismo departamento.

"Su neutralización fractura la cadena de mando, reduce la capacidad de violencia y fortalece la protección de la Fuerza Pública y de las comunidades", aseguró el Ministro, al señalar que la operación que dio con la muerte de estas personas se bautizó con el nombre de "Agamenón", en la que participaron la Policía, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Fiscalía.

