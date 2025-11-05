Colombia. Mueren cuatro personas en un ataque de las disidencias de 'Iván Mordisco' en la región colombiana de Cauca

MADRID, 4 de noviembre de 2025 (Europa Press) - Al menos cuatro personas han muerto en un ataque ocurrido durante la pasada noche en el municipio de Corinto, en Cauca, atribuido a las disidencias de las FARC que lidera 'Iván Mordisco', responsables también en las últimas horas del secuestro de dos militares en el departamento de Meta, en el centro de Colombia. El ataque se ha producido en plena ola de violencia, principalmente en el norte del departamento, donde se concentra esa "convergencia criminal", como la definió el ministro colombiano de Defensa, Pedro Sánchez, formada por el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC y la guerrilla del ELN. En esta ocasión, un grupo de hombres armados irrumpió en un bar abriendo fuego contra las personas que ahí se encontraban. Además de las cuatro víctimas mortales, otras tres han resultado gravemente heridas, según ha informado la emisora Blu Radio. Las autoridades sostienen que el ataque responde a la disputa territorial que vienen protagonizando el frente Dagoberto Ramos, que pertenece a la facción de 'Iván Mordisco', y el frente 57 Yair Bermúdez, otra de las disidencias de las FARC, además de bandas más pequeñas de carácter local. El Defensor del Pueblo ha solicitado al Gobierno central una actuación "urgente" en la región ante el riesgo "inminente" que existe para la población, atrapada en medio de la disputa entre estos dos grupos armados. En las últimas horas, se registró en el municipio de Suárez, también en Cauca, la muerte de dos personas y otras cuatro heridas, víctimas de una explosión en las inmediaciones de una comisaría. El atentado ha sido atribuido a la estructura Jaime Martínez, vinculada a la disidencias de 'Iván Mordisco'.