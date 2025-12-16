Colombia.- Mueren dos policías en un atentado en Cali, en medio del paro armado del ELN en Colombia

MADRID, 16 Dic. 2025 (Europa Press) - Dos policías colombianos han muerto este martes en un atentado bomba en Cali, en los alrededores de una comisaría ubicada en el este de la ciudad, capital de Valle del Cauca, unos hechos que ocurren en medio del paro armado convocado por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), vigente hasta este miércoles. Los dos agentes han muerto cuando recibían tratamiento médico después de resultar gravemente heridos de una de las dos explosiones que se han registrado en la madrugada de este martes en un área residencial del barrio Mariano Ramos. El alcalde de Cali, Alejandro Éder, ha señalado que si bien ya están investigando quién está detrás de lo ocurrido, el 'modus operandi' es similar a otros atentados similares que se han venido repitiendo desde mayo en la ciudad. En ese sentido, ha comentado que en los últimos meses no han registrado ataques de este tipo que puedan atribuirse a la guerrilla del ELN, que desde este domingo viene llevando a cabo un paro armado, que ha afectado ya principalmente a los departamentos como Santander, Norte de Santander, La Guajira, Sucre o Chocó. "Este año no hemos visto ataques de este tipo por parte del ELN, pero tenemos que esperar", ha dicho el alcalde a Caracol Radio. "Ha sido un año difícil para Cali, la seguridad se está deteriorando e insistimos al Gobierno en que se debe priorizar la mejoría de la situación en la zona", ha reclamado. El pasado viernes, el ELN anunció un paro armado para esta semana, el cuarto en lo que va de 2025, pero el primero a nivel nacional. El lunes, el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, confirmó que en las primeras horas se habían registrado 50 acciones terroristas, si bien el 75% estaban relacionados con actos de propaganda, además de una docena de incidentes con explosivos. Este cuarto paro armado llega en uno de los momentos más tensos de la región de los últimos años, con un despliegue militar estadounidense sin precedentes ante las costas de Venezuela, desde donde Washington ha bombardeado decenas de supuestas narcolanchas, matando al menos a 80 personas, y asaltado un petrolero. El ELN justificó la medida de presión precisamente por las "amenazas" que la Administración de Donald Trump había lanzado contra la integridad territorial, la soberanía y los recursos naturales de Colombia, en connivencia con una parte de la clase dirigente, pero sobre todo con "la oligarquía vende patrias" del país.