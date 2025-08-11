Colombia: Muerte de senador es una “derrota”, Petro

“No es la venganza, el camino de Colombia. Por venganzas llevamos décadas de violencia. No más. Por eso estamos tristes, nos duele la muerte de Miguel, como si fuera de los nuestros. Es una derrota. Cada vez que cae un colombiano asesinado, es una derrota de Colombia y de la vida. Por eso lo que queda es el duelo y seguir adelante”.

Así se manifestó el mandatario, desde su cuenta de X, en un mensaje que era esperado por el país, luego de conocerse en la madrugada el fallecimiento del congresista del partido Centro Democrático (derecha de oposición).

Petro expresó su "sentido pésame" a la familia del senador y en general al país, al sostener que "la vida está por encima de cualquier ideología".

El jefe de Estado aseguró que uno de los proyectos de su administración ha sido el "cuidado y la expansión de la vida", en una nación que es a la vez uno de los lugares con mayor "diversidad natural y humana del planeta", pero "uno de los países con más violencia permanente, donde se mata sin ningún sentido".

Petro recordó que la violencia política ha sido el eje de la historia contemporánea del país y sostuvo que ahora la ejercen quienes están detrás de "las economías ilícitas, que se arrincona, cada vez más, en las fronteras y los puertos".

“En un gobierno progresista, amante de la vida, ha ocurrido un atentado con trágico final contra un senador de la oposición. Sus causas, aún en averiguación, marcan, por ahora, un camino muy diferente al que inicialmente y de manera prejuiciada, se insinuó”, añadió el Presidente.

Y reclamó mayor profundidad en la investigación del magnicidio, al tiempo que confió en la labor que adelantan las autoridades de su país, que reciben apoyo de "expertos internacionales".

“Al gobierno le queda repudiar el crimen y ayudar. Sea de cualquier ideología, la persona y su familia, su vida y su seguridad es, para el gobierno, la prioridad. No hemos perseguido a ningún miembro de la oposición, ni lo haremos. Para nosotros, que hemos sido perseguidos y nuestros amigos asesinados, es una de nuestras prioridades”, agregó Petro.

(ANSA).